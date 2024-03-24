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11:28 24.03.2024

Повітряне командування "Захід" ліквідувало 8 крилатих ракет і 7 "Шахедів" у Львівській області - Козицький

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Повітряне командування "Захід" ліквідувало 8 крилатих ракет і 7 "Шахедів" у Львівській області - Козицький

Повітряне командування "Захід" ліквідувало 8 крилатих ракет і 7 "Шахедів" - частина з них у Львівській області, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"У зону відповідальності ВВК "Захід" сьогодні вночі залетіли 19 крилатих ракет і 7 ворожих ударних безпілотників. За тією інформацією, яка є зараз, 8 ракет наші воїни ППО збили, також знищили всі сім "Шахедів", - йдеться в його телеграм-каналі.

За його словами, частина з них - у Львівській області. Решта - в інших областях.

"Нагадаю, зона відповідальності ПвК "Захід" – це не лише Львівщина, це також Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області", - зазначив Козицький.

 

Теги: #захід #обстріли

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