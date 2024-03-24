В Одеській області росіяни пошкодили припортову інфраструктуру - Сили оборони півдня

У ніч на 24 березня російські окупанти атакували Україну, зокрема Одеську область, пошкодивши припортову інфраструктуру, повідомляють Сили оборони Півдня.

"Повернувся ворог і до терору Подунав'я. Влучанням завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі. ️Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

У Силах оборони зауважили, що бойова робота тривала майже всю ніч.

Зазначається, що двома хвилями ворог спрямував ударні дрони, намагаючись атакувати широкою смугою від півдня Одещини до Дніпропетровщини.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалося результативно відпрацювати по 22 баражувальних снарядах: 15 збито на Дніпропетровщині, по 3 - на Одещині та Миколаївщині, 1 - на Херсонщині.

"На Дніпропетровщині ворог намагався атакувати об'єкти енергетики. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджено тепломережі та лінію електропередач", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що уламки збитого безпілотника пошкодили енергооб'єкт на Нікопольщині. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.