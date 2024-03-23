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21:11 23.03.2024

Умєров і міністр оборони Данії обговорили ситуацію на фронті, перспективи оборонного співробітництва та F-16

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Умєров і міністр оборони Данії обговорили ситуацію на фронті, перспективи оборонного співробітництва та F-16

Міністр оборони України Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським у Києві зустрілися з делегацією Данії на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном, повідомила пресслужба Міноборони України.

"Україно-данське оборонне співробітництво нарощується і напрацьовується новий уніфікований механізм інвестування в українські компанії. Пріоритет у цій сфері - прямі інвестиції, спільні оборонні компанії, локалізація виробництва в Україні", - сказав міністр оборони України, висловлювання якого наводить пресслужба в телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, Умєров подякував своєму колезі за роль Данії в численних ініціативах на підтримку України, а особливо за співлідерство в наданні літаків F-16 і навчанні українських пілотів. "Закликаю данських партнерів за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів F-16 в інших країнах", - сказав Умєров.

Український міністр детально ознайомив данську делегацію із ситуацією на полі бою, сторони обговорили нагальні та довгострокові потреби української армії.

 

 

 

Теги: #міноборони #данія

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