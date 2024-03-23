Ситуація на дамбі ДніпроГЕС контрольована, загрози прориву греблі немає

У суботу відбулася нарада з питань екологічної безпеки в Запорізькій області після ракетного удару окупантів, за підсумками якої дійшли висновку, що ситуація на дамбі ДніпроГЕС контрольована, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"За даними Укргідроенерго - ситуація на дамбі контрольована: немає загрози прориву греблі. Не фіксується витік нафтопродуктів", - ідеться в його телеграм-каналі.

Також Федоров зазначив, що, за даними Держекоінспекції, спостерігається зменшення концентрації нафтопродуктів у воді.

За словами очільника Запорізької ОВА, у суботу відбулася нарада з питань екологічної ситуації, яка склалася в області внаслідок ворожих обстрілів.

У ній брали участь заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко та голова Державної екологічної інспекції України Ігор Зубович.

"Одне з питань порядку денного - оперативна інформація про локалізацію наслідків обстрілу ДніпроГЕС і поточна ситуація. І, звичайно, аналіз можливих екологічних наслідків надалі", - повідомив Федоров.

Як повідомлялося, ДніпроГЕС унаслідок масованої російської атаки вранці 22 березня призупинила свою роботу. При цьому частина станції, а саме ГЕС 2, через пряме влучення двох ракет перебуває в критичному стані.