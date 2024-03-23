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19:48 23.03.2024

У кількох регіонах України в неділю очікуються дощі

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У кількох регіонах України в неділю очікуються дощі

У кількох регіонах України в неділю, 24 березня, буде хмарно з проясненнями, також очікується дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

"У західних, північних, вдень і більшості центральних та Одеській областях дощ; на решті території без опадів", - ідеться в повідомленні.

Вітер південний із переходом у західних і північних областях на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області та Криму близько 0°; вдень 7-12° тепла, на півдні та сході країни до 15°.

На високогір'ї Карпат очікується мокрий сніг; температура протягом доби 0-5° тепла.

 

 

 

Теги: #погода #дощі

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