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13:16 23.03.2024

Українські удари порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ - британська розвідка

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Українські удари порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ - британська розвідка

Українські атаки із застосуванням дронів по російських нафтопереробних заводах спричиняють фінансові витрати для Росії, впливаючи на внутрішній паливний ринок, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Нещодавні удари проти нафтопереробних заводів, ймовірно, призвели до порушення роботи щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів. Залежно від ступеня пошкодження капітальний ремонт може потребувати значного часу і витрат. Санкції, найімовірніше, призведуть до збільшення часу і витрат на заміну обладнання", - зазначається в повідомленні у соцмережі Х.

Зазначається, що 17 березня 2024 року представник української розвідки заявив, що Україна успішно завдала удару по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА). 15-16 березня українські ЗМІ повідомили, що атак зазнали також три великі нафтопереробні заводи в Самарській області на півдні Росії.

Водночас деякі з найвіддаленіших об'єктів, які були атаковані, розташовані приблизно за 900 км від України, що яскраво демонструє радіус дії атак українських БПЛА.

"За словами представника Міненерго Росії, планів щодо розгортання ЗРК "Панцир" для захисту нафтопереробних заводів немає. Однак, з огляду на розміри і масштаби російської енергетичної галузі, малоймовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти", - наголошується в повідомленні.

Теги: #рф #нпз #атаки #британська_розвідка

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