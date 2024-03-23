Події

12:27 23.03.2024

Росіяни скинули вибухівку з дрона на Пункт незламності на Херсонщині, двоє людей поранені

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Окупанти атакували Пункт незламності в Херсонській області, двоє цивільних дістали поранення, повідомила Херсонська облпрокуратура в соцмережі "Фейсбук".

"За даними слідства, 23 березня близько 10:10 в одному з населених пунктів Бериславського району окупанти скинули вибухівку з дрона, поцілили по Пункту незламності. Поранення різного ступеня дістали двоє цивільних осіб, їм надають медичну допомогу", - ідеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #херсонська_область

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