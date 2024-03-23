Унаслідок нічної атаки дронів на Харків постраждали 4 людини

За уточненими даними, унаслідок атаки БПЛА "Шахед" на Основ'янський район Харкова, вчиненої ЗС РФ у ніч проти суботи, постраждали 4 людини.

"Унаслідок атаки безпілотників поранено чотирьох осіб, зокрема двох цивільних громадян. Поліцейський-криміналіст, рятувальник дістали поранення під час повторної атаки варварських дронів. Зруйновано та пошкоджено будівлі обласного багатопрофільного дитячого санаторію, три приватні будинки, службові автомобілі", - написав начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко на своїй сторінці Facebook.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про одного постраждалого внаслідок нічної атаки дронів на Харків.