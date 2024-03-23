Окупанти обстріляли Нікопольщину дронами та артилерією

Російські війська в п'ятницю обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області дронами та артилерією, постраждали будівлі, інфраструктура та лінії електропередачі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Не припиняються атаки на Нікопольщину. Протягом ночі - 3 удари БПЛА і 2 артобстріли. Під прицілом були сам Нікополь і Червоногригорівська громада", - написав він у телеграм-каналі.

За словами очільника ОВА, пошкоджено енергетичний об'єкт, будівлю коледжу, 2 багатоквартирні та один приватний будинок, зруйновано 2 господарські будівлі, 4 - пошкоджено, зачепило теплицю та лінії електропередачі.

"Загиблих і постраждалих немає", - додав Лисак.