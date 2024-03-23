Окупанти за добу завдали 299 ударів по 12 містах і селах Запорізької області, три людини загинули, 29 поранено

Окупанти за добу завдали 299 ударів по 12 містах і селах Запорізької області, троє людей, зокрема одна дитина, загинули, 29 дістали поранення, зруйновано 10 будинків, 400 дістали ушкодження, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у зведенні в суботу вранці.

"299 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали протягом доби", - йдеться в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, військовослужбовці РФ здійснили 20 ракетних ударів по Запоріжжю і Запорізькому району. 2 авіаційні удари по Роботиному і Малій Токмачці. 54 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

Також 222 артудари завдано по території Гуляйполя, Оріхового, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Омельника, Левадного, Вербового і Червонодніпровки.

Надійшло 325 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.