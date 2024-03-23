23 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 759 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 759 RUSSIAN AGRESSION

23 березня відзначають Всесвітній день метеоролога, Всесвітній день математики, День ОК, День атеїста, День красивого погляду.

Православна церква вшановує пам'ять преподобномученика Никона і його учнів, День пам'яті преподобного Никона Києво-Печерського.

Всесвітній день метеоролога

Щорічно 23 березня планета відзначає Всесвітній день метеоролога - у день створення 1950 року Всесвітньої метеорологічної організації, спеціалізованої установи ООН.

Сучасні метеорологи за допомогою цифрових технологій і геоінформаційних систем можуть не просто прогнозувати погоду, а й передбачати зміни в цілих погодних системах. У час масштабних кліматичних змін, це має особливо важливе значення.

В Україні прогнози погоди від гідрометеорологічних підрозділів ЗС України використовуються під час планування, підготовки та ведення бойових дій. Надкороткострокові прогнози готуються для забезпечення польотів авіації та безпілотників, виходу кораблів, десантування військ, стрільби з артилерії, пусків ракет або форсування водних перешкод.

Інформація про погодні умови від фахівців гідрометеорологічних підрозділів потрібна не лише для підготовки до наступальних дій, а й для планування дій військових медиків на випадок, якщо росіяни застосують хімічну зброю.

Під час звільнення тимчасово окупованих територій погодні умови враховуються і сприяють контрнаступу.

Всесвітній день математики

Всесвітній день математики - подія, яка відзначається в усьому світі, щоб підвищити важливість математичної освіти та прищепити учням інтерес до математики. Дата події щороку змінюється і визначається організатором - онлайн-освітньою компанією 3P Learning.

У 2024 році Всесвітній день математики було перенесено на кінець року, щоб узгодити його зі шкільними календарями у всьому світі.

День атеїста

День атеїста присвячений тим, хто не вірить у Бога. Його відзначають щорічно 23 березня, цього дня атеїсти відкрито висловлюють свої погляди і переконання.

Ще цього дня:

1903 - Брати Райт подали патентну заявку на "літальну машину", яка була задоволена 22 травня 1906 року;

1918 - Українська Центральна Рада оголосила українську мовою діловодства;

1919 - У Мілані журналіст Беніто Муссоліні провів установчі збори нової політичної партії "Італійський союз боротьби" і прийняв титул дуче. Цей день вважають днем народження італійського фашизму;

1928 - Кам'янець-Подільську фортецю оголосили історико-культурним заповідником;

1933 - На засіданні Рейхстагу в залі берлінського оперного театру "Крола" 441 голосом "за" проти 84 "проти" ухвалено закон "Про ліквідацію тяжкого становища народу і держави". Гітлер отримав надзвичайні повноваження диктатора;

1935 - Президент США Франклін Рузвельт підписав Конституцію Філіппін. Республіка Філіппіни отримала статус автономії у складі США;

1939 - Угорщина напала на Словаччину, що вплинуло на кордони сучасної України;

1944 - Засновано Київський ботанічний сад Академії наук УРСР;

1956 - За новою конституцією Пакистан перестав бути британським домініоном, проголошений ісламською республікою з федеративним устроєм, урду і бенгальська стали державними мовами;

1966 - У Римі вперше за 400 років відбулася офіційна зустріч Папи Римського та архієпископа Кентерберійського;

1983 - Президент США Рональд Рейган проголосив "Стратегічну оборонну ініціативу" в холодній війні з СРСР;

1988 - Верховна Рада СРСР відмовила Вірменії в передачі їй Нагірного Карабаху;

1990 - У відповідь на рішення про вихід Литовської РСР з СРСР до Вільнюса були введені радянські танки;

1994 - У Брюсселі підписали договір про співпрацю між Україною та Європейським Союзом;

1997 - У Маямі під час хірургічної операції 10-місячній італійській дівчинці пересаджено сім органів - рекордну кількість для однієї операції;

1998 - Фільм "Титанік" отримав 11 "Оскарів";

2011 - Обрано нового предстоятеля УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук;

2013 - Унаслідок циклону з Балкан рекордний снігопад у Києві практично паралізував рух транспорту на вулицях. Випало понад 50 см снігу. У місті оголосили надзвичайний стан;

2020 - Українська Вікіпедія досягла мільйона статей.

Церковне свято

Сьогодні день ушанування пам'яті преподобномученика Никона Сицилійського та його 199 учнів. Він відомий також як Никон Сицилійський. Ранньохристиянський святий жив у III столітті, народився в Неаполі в сім'ї язичника і християнки. Спочатку був воїном, але після небезпечної ситуації на полі бою, вирішив прийняти християнство.

Після хрещення Никон відмовився від світського життя і став ченцем. Три роки провів у самітництві на горі, де, за переказами, отримав одкровення від янгола про те, що має стати єпископом. Згодом, єпископ Феодор Неаполітанський призначив його єпископом міста Мірра. Никон був активним проповідником і борцем проти єресей.

251 року під час переслідування християн, Никона заарештували і стратили разом з усіма його 199 учнями.

День пам'яті преподобного Никона Києво-Печерського

Никон був одним із найближчих сподвижників преподобного Антонія Печерського. Прийшов у печери як священик і жив там суворим чернечим життям. Преподобний Антоній доручив йому постригати в ченці тих, хто прагнув приєднатися до печерських ченців, зокрема виконав постриг преподобного Феодосія.

Никон також був відомий як ігумен Києво-Печерського монастиря. Змушений був покинути Києво-Печерський монастир через конфлікт із князем Ізяславом.

Після повернення до Києва, преподобний Феодосій переконав Никона повернутися в Печерський монастир. Никон став ігуменом після відходу преподобного Стефана з цієї посади. Пішов із життя 1088 року, вважається однією з найвидатніших особистостей Києво-Печерського монастиря XI століття.

Іменини: Василь, Ілля, Георгій, Макар, Олексій, Сергій, Анастасія, Варвара, Лідія, Пелагея.