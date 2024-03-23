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06:07 23.03.2024

У Запоріжжі викрито угруповання, що сприяло отриманню фіктивної інвалідності

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У Запоріжжі викрито угруповання, що сприяло отриманню фіктивної інвалідності

У Запоріжжі у корупціонерів із медичної сфери, які сприяли військовозобов'язаним в отриманні фіктивної інвалідності, під час обшуку вилучено 2 кг. психотропних речовин, понад 1 млн. доларів і 3 млн. гривень, а також 103 тис. євро, - повідомляє пресслужба ГУ МВС у Запорізькій області.

За даними відомства, один із керівників центру медико-соціальних експертиз, користуючись впливом на керівників підпорядкованих йому комісій, заробляв гроші на військовозобов'язаних, які бажали отримати фіктивну інвалідність.

За інформацією слідства, такса за корупційні послуги медичних експертів сягала 300 доларів США за направлення на військово-медичну комісію та 3 тис. 500 доларів США за отримання необхідного медичного висновку.

Встановлено численні факти одержання неправомірної вигоди учасниками злочинної схеми, в якій також брав участь родич чиновника.

Фігурантам оголошено підозру в скоєнні злочинів: посадовій особі центру медико-соціальних експертиз за ч. 2 ст. 28 КК України, ч. 2 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом), його родичу за ч. 2 ст. 369-2 КК України та ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне виготовлення психотропних речовин).

 Під час обшуку за місцем роботи та місця проживання фігурантів вилучено понад 1 млн. доларів, 103 тис. євро, 3,2 млн. гривень, 2 кг. психотропів, а також записи чорнової бухгалтерії.

Слідство встановлює коло всіх осіб, причетних до злочину.

Теги: #запоріжжя #україна #корупціонери

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