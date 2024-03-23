Британія та її союзники передадуть Україні військову допомогу на суму понад 60 млн фунтів стерлінгів

Велика Британія спільно з союзниками направить Україні новий пакет військової допомоги на суму понад 60 млн фунтів стерлінгів, повідомляє британське міністерство оборони.

"Новий пакет військової підтримки в розмірі 60 мільйонів фунтів стерлінгів від Міжнародного фонду для України, керованого Великою Британією, надасть нові сучасні дрони-розвідники для підтримки Збройних сил", - йдеться в повідомленні, опублікованому в п'ятницю в соціальній мережі Х.

Він також включатиме 20 мільйонів фунтів стерлінгів на постачання систем протиповітряної оборони, які допоможуть забезпечити безпеку неба України.