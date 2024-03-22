Коментар МЗС України щодо стрілянини в підмосковному Красногорську

Міністерство закордонних справ України прокоментувало стрілянину в Підмосков'ї, що сталася в п'ятницю ввечері.

"Міністерство закордонних справ України категорично відкидає звинувачення, які почали лунати від російських офіційних осіб, у нібито причетності України до стрілянини в концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську", - йдеться в коментарі МЗС України щодо цього інциденту, опублікованому на офіційному сайті.

Як наголошується в документі, МЗС України вважає такі звинувачення "спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі у злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародної спільноти".

МЗС підкреслює, що російський режим має довгу історію кривавих провокацій спецслужб, подібних до теракту на Каширському шосе 1999 року.

"Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само, як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців унаслідок ракетних ударів, артилерійських обстрілів і катувань", - ідеться в коментарі.

"Закликаємо міжнародне співтовариство рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у начебто причетності України до стрілянини в Красногорську та посилити підтримку нашої держави у протистоянні злочинній російській агресії", - резюмує Міністерство закордонних справ України.