Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 29 осіб

У Запоріжжі внаслідок ракетних ударів постраждали 29 осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у п'ятницю ввечері.

"Запоріжжя. Кількість постраждалих унаслідок ракетних ударів рф зросла до 29 осіб (із них 2 дітей)", - ідеться в повідомленні ДСНС у Телеграм.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях ліквідації наслідків ракетних ударів - унаслідок атаки постраждали 25 осіб, ще троє загинули, серед загиблих - восьмирічна дитина.