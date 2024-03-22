Події

22:23 22.03.2024

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 29 осіб

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Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 29 осіб

У Запоріжжі внаслідок ракетних ударів постраждали 29 осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у п'ятницю ввечері.

"Запоріжжя. Кількість постраждалих унаслідок ракетних ударів рф зросла до 29 осіб (із них 2 дітей)", - ідеться в повідомленні ДСНС у Телеграм.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях ліквідації наслідків ракетних ударів - унаслідок атаки постраждали 25 осіб, ще троє загинули, серед загиблих - восьмирічна дитина.

Теги: #запоріжжя #україна #постраждалі #ракетний_удар

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