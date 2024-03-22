Україна не має жодного стосунку до подій у підмосковному "Крокус Сіті Хол"

Україна не має жодного стосунку до стрілянини в підмосковному "Крокус Сіті Хол", заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Щодо подій у московському "Крокус-Сіті" в російському Підмосков'ї, де просто сьогодні сталася стрілянина, певні терористичні дії з боку невстановлених осіб. Давайте зафіксуємо: Україна абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій", - заявив Подоляк у спеціальному відеозверненні.

Як він зазначив, "по-перше, у нас повномасштабна, повноцінна, велика, інтенсивна війна з російською регулярною армією і з Російською Федерацією як країною. І все буде вирішено на полі бою. Для України важливо провести ефективні бойові дії, наступальні дії для того, щоб знищити російську регулярну армію і, таким чином, закінчити цю війну".

По-друге, за словами Подоляка, Україна ніколи не використовувала терористичних методів ведення війни. Водночас він зазначив, що, зі свого боку, саме в новітній російській історії неодноразово були випадки, коли використовувалися ті чи інші теракти проти своїх же громадян.

"Каширське шосе, Норд-Ост - для виправдання тих чи інших геноцидних дій проти тієї чи іншої етнічної групи", - зазначив він.

Радник глави Офісу президента також звернув увагу на те, що "ще задовго до цього теракту, а саме - 9 березня, дипломатичні представники іноземних держав у Росії попереджали про можливість проведення терактів для наступних пропагандистських чи якихось інших дій РФ, щоб продовжувати виправдовувати масштабну мобілізацію, мілітаризацію та геноцидні ракетні обстріли цивільного населення України".

"Вважаю, що Російській Федерації потрібно точно зупинятися у своєму тероризмі як методі ведення війни проти свого населення і населення України", - резюмував Подоляк.

Як повідомлялося, увечері в п'ятницю в підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" сталася стрілянина з постраждалими та загиблими.