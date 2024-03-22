Теракт у "Крокусі" - свідома провокація режиму Путіна - представник ГУР

Теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота, заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі "Українській правді" в п'ятницю ввечері.

"Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити", - сказав Юсов.

За повідомленнями ЗМІ, у місті Красногорськ Московської області в концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" озброєні люди в камуфляжі відкрили стрілянину. ЗМІ повідомляють про щонайменше 40 загиблих і близько 100 поранених. Квитки на концерт були розкуплені, у залі могли перебувати понад 2 тисячі осіб. Унаслідок вибуху гранати в будівлі виникла пожежа, почав руйнуватися дах.