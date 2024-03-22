Події

20:41 22.03.2024

Російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО

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Російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна критично потребує сучасних систем протиповітряної оборони, які є в її партнерів, і, щоб надати ці системи, достатньо їхньої політичної волі.

"Ключове питання - це ППО. Фізичний захист об'єктів і відновлення після ударів - це те, що залежить від людей тут, в Україні. Але реальний і повний захист від російських ракет і "шахедів" - це те, що можливо тільки за достатньої політичної волі партнерів", - заявив він у відеозверненні.

Як наголосив президент, "ми використовуємо кожен день, щоб переконати (партнерів - ІФ-У) у необхідності, а головне - можливості повного захисту українського неба".

"(Однак - ІФ-У) російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО - тобто, по-чесному: достатньо політичної волі, щоб їх надати. Усі партнери знають, що саме потрібно і хто саме може ухвалити справді рятівні рішення", - заявив він.

Як повідомлялося, Росія вранці 22 березня завдала масованого ракетного удару по Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Унаслідок ударів є загиблі та поранені. Напередодні РФ завдала ракетного удару по Києву.

 

 

 

Теги: #партнери #ппо #потреба

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