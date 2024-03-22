У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів - ДСНС

У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях ліквідації наслідків ракетних ударів - унаслідок атаки постраждали 25 осіб, ще троє загинули, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Надзвичайники ліквідовували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури, проводили пошуково-рятувальні роботи в приватному житловому секторі, надавали допомогу в демонтажу аварійних конструкцій комунальним службам.

Крім того, психологи ДСНС працювали з цивільним населенням, яке постраждало внаслідок атаки.

"Роботи з розбору та демонтажу зруйнованих конструкцій припинено, їх буде продовжено завтра", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, серед загиблих - восьмирічна дитина.