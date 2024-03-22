Ворог, імовірно, вдарив "Іскандером" по Одеській області, на місці влучання виникла пожежа

Війська РФ знову атакували Одеську область, імовірно, застосувавши балістичну ракету "Іскандер", зафіксовано влучання, повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

"Ворог продовжує активну безпілотну розвідку з моря і знову застосував балістику по Одеській області. З тимчасово окупованого Криму вдарив, імовірно "Іскандер-М", намагаючись нищити інфраструктуру регіону", - ідеться в повідомленні пресслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, в Одеському районі в місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила.