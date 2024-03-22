Події

19:35 22.03.2024

Ворог, імовірно, вдарив "Іскандером" по Одеській області, на місці влучання виникла пожежа

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Війська РФ знову атакували Одеську область, імовірно, застосувавши балістичну ракету "Іскандер", зафіксовано влучання, повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

"Ворог продовжує активну безпілотну розвідку з моря і знову застосував балістику по Одеській області. З тимчасово окупованого Криму вдарив, імовірно "Іскандер-М", намагаючись нищити інфраструктуру регіону", - ідеться в повідомленні пресслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, в Одеському районі в місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила.

 

Теги: #одеса #балістика

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