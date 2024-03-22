Події

16:28 22.03.2024

Росіяни атакували будинок культури на Чернігівщині, є постраждалі

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Російські окупанти завдали авіаудару по Семенівці Чернігівської області, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Сьогодні вдень ворожа армія завдала трьох ударів КАБами по Семенівці Новгород-Сіверського району. Унаслідок атаки руйнувань зазнав будинок культури. Попередньо відомо про пораненого цивільного чоловіка - його госпіталізовано. Інша постраждала від госпіталізації відмовилася", - йдеться в повідомленні в п'ятницю.

Правоохоронці документують пошкодження цивільної інфраструктури й навколишніх будівель, фіксують наслідки терору проти мирних громадян.

Теги: #чернігівська_область

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