Росіяни атакували будинок культури на Чернігівщині, є постраждалі

Російські окупанти завдали авіаудару по Семенівці Чернігівської області, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Сьогодні вдень ворожа армія завдала трьох ударів КАБами по Семенівці Новгород-Сіверського району. Унаслідок атаки руйнувань зазнав будинок культури. Попередньо відомо про пораненого цивільного чоловіка - його госпіталізовано. Інша постраждала від госпіталізації відмовилася", - йдеться в повідомленні в п'ятницю.

Правоохоронці документують пошкодження цивільної інфраструктури й навколишніх будівель, фіксують наслідки терору проти мирних громадян.