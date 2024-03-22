У Чернігівській області ворожий дрон влучив у мікроавтобус, відомо про трьох постраждалих

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області ворожий дрон влучив у мікроавтобус, попередньо постраждали троє людей, повідомляє голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні близько 13:40 у Новгород-Сіверському районі ворожий дрон влучив у мікроавтобус із цивільними. За попередньою інформацією, постраждали три людини", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Чаус також повідомив, що в Семенівці було чути три вибухи, попередньо окупанти вдарили по населеному пункту КАБами.