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13:11 22.03.2024

Павлюк: РФ створює угруповання військ із понад 100 тис., є ймовірність літнього наступу

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Павлюк: РФ створює угруповання військ із понад 100 тис., є ймовірність літнього наступу

Є ймовірність, що на початок літа росіяни можуть мати певні сили для здійснення наступальних операцій на одному з напрямків, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Російські плани нам до кінця не відомі. Тільки відомі ті дані, що в них є, що вони створюють. Вони створюють угруповання, понад 100 тисяч. Необов'язково це буде наступ. Можливо, вони будуть поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але така ймовірність є, що до початку літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.

За словами Павлюка, "це поки що максимально важкі прогнози, що такий наступ буде".

"Я думаю, ми все зробимо для того, щоб максимально завдати втрат противнику таких, що ми зараз і робимо, щоб усі їхні ресурси, які вони формують, були залучені на той час до бою. Але ми готуємося до можливого різного розвитку ситуації", - заявив генерал.

Теги: #війна #павлюк

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