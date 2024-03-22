Кількість загиблих від удару по Запоріжжю зросла до 3 - обладміністрація

Троє мирних жителів Запоріжжя загинули внаслідок російських ракетних ударів по місту в п'ятницю вранці, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Кількість загиблих від ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя збільшилася до трьох людей осіб", - написав Федоров у телеграм-каналі в п'ятницю.

Раніше Федоров повідомляв про одного загиблого і 14 поранених унаслідок ударів, доля ще двох залишалася невідомою.

У місті також зруйновано й пошкоджено об'єкти інфраструктури, перекрито автомобільний рух на греблі ДніпроГЕС. Пошкоджено 10 приватних і понад 35 багатоповерхових житлових будинків.