Події

12:15 22.03.2024

ДТЕК евакуює понад 1000 гірників на Дніпропетровщині зі знеструмлених через атаку РФ шахт

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ДТЕК евакуює понад 1000 гірників на Дніпропетровщині зі знеструмлених через атаку РФ шахт

ДТЕК евакуює 1060 шахтарів, які перебували на робочих місцях під час знеструмлення вугледобувних підприємств Дніпропетровської області внаслідок масштабної атаки РФ.

"Було введено план ліквідації надзвичайної ситуації: задіяні резервні джерела живлення, розпочалася евакуація гірників на поверхню", - пояснюється в телеграм-каналі енергохолдингу.

Там додали, що всі гірники після евакуації проходять медичне обстеження, постраждалих немає.

"Після заживлення шахт і проведення необхідних підготовчих робіт видобуток вугілля буде відновлено", - зазначили в ДТЕК.

 

Теги: #енергетика #дтек #шахтарі

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