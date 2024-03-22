Події

09:42 22.03.2024

У Хмельницькому дві людини загинули, восьмеро поранені внаслідок російського обстрілу - МВС

1 хв читати
У Хмельницькому дві людини загинули, восьмеро поранені внаслідок російського обстрілу - МВС

Двоє мирних жителів міста Хмельницького загинули і восьмеро дістали поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у п'ятницю вранці, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Станом на зараз відомо про двох загиблих людей та щонайменше вісьмох поранених у Хмельницькому", - написав Клименко в телеграмі у п'ятницю.

Повідомлення проілюстровано відеороликом порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку.

За словами міністра, окупанти вранці атакували інфраструктурні об'єкти в Україні, зруйновано житлові будинки. Під ударами ворога були Запорізька, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька, Львівська та Івано-Франківська області.

"Зараз усі наші служби долучені до ліквідації наслідків атаки. Використовуємо роботизовану техніку на небезпечних ділянках, щоб мінімізувати травмування рятувальників. Кожен громадянин за потреби може звернутися по допомогу до підрозділів ДСНС та Національної поліції", - сказав Клименко.

 

Теги: #мвс #хмельницький #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:59 22.03.2024
Окупанти обстріляли три міста і 31 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях за добу, про жертви не повідомляють

Окупанти обстріляли три міста і 31 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях за добу, про жертви не повідомляють

10:29 22.03.2024
Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі відомо про одного загиблого і вісьмох поранених - голова ОВА

Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі відомо про одного загиблого і вісьмох поранених - голова ОВА

09:45 22.03.2024
У Запоріжжі шестеро людей постраждали, троє зникли безвісти внаслідок російського обстрілу - МВС

У Запоріжжі шестеро людей постраждали, троє зникли безвісти внаслідок російського обстрілу - МВС

09:02 22.03.2024
Нічна ракетна атака була націлена виключно на об'єкти енергоінфраструктури Харківщини

Нічна ракетна атака була націлена виключно на об'єкти енергоінфраструктури Харківщини

08:47 22.03.2024
На Хмельниччині є поранені та одна загибла, під завалами шукають людей після атаки ворога

На Хмельниччині є поранені та одна загибла, під завалами шукають людей після атаки ворога

07:04 22.03.2024
У Запоріжжі внаслідок ракетних ударів є постраждалі та руйнування - міськрада

У Запоріжжі внаслідок ракетних ударів є постраждалі та руйнування - міськрада

19:42 21.03.2024
Росіяни обстріляли Білозерку, постраждали двоє людей

Росіяни обстріляли Білозерку, постраждали двоє людей

08:51 21.03.2024
За добу на Харківщині п’ятеро загиблих, дев’ять постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

За добу на Харківщині п’ятеро загиблих, дев’ять постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

08:04 21.03.2024
У Дніпропетровській області в результаті ворожих обстрілів пошкоджено лінію електропередачі, церкву та чотири будинки

У Дніпропетровській області в результаті ворожих обстрілів пошкоджено лінію електропередачі, церкву та чотири будинки

08:01 21.03.2024
Окупанти обстрілювали міста і села Херсонщини за добу, є поранені

Окупанти обстрілювали міста і села Херсонщини за добу, є поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі відомо про одного загиблого і вісьмох поранених - голова ОВА

Уночі українські сили знищили 92 повітряні цілі зі 151, випущеної ворогом - Олещук

Уночі ворог вдарив по Україні понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами - Зеленський

На Хмельниччині є поранені та одна загибла, під завалами шукають людей після атаки ворога

На ДніпроГЕС у Запоріжжі є влучання під час ракетної атаки, виникла пожежа, але загрози прориву дамби немає

ОСТАННЄ

10 українських пілотів завершили базову льотну підготовку у Великій Британії

США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ - FT

У нагірній частині Дніпра можуть бути проблеми з водопостачанням - мер

ДСНС повідомляє про десятьох постраждалих і трьох зниклих безвісти в Запоріжжі від ракетних ударів РФ, Офіс генпрокурора підтверджує інформацію про загиблого

Уночі українські сили знищили 92 повітряні цілі зі 151, випущеної ворогом - Олещук

Уночі ворог вдарив по Україні понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами - Зеленський

Сили оборони за минулу добу ліквідували 870 окупантів і 31 крилату ракету

УЗ: Кілька ділянок залізниці, зокрема, у Харківському вузлі знеструмлено через обстріли

На ДніпроГЕС у Запоріжжі є влучання під час ракетної атаки, виникла пожежа, але загрози прориву дамби немає

За добу Сили оборони завдали авіаударів по семи районах розташування російських військ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА