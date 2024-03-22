У Хмельницькому дві людини загинули, восьмеро поранені внаслідок російського обстрілу - МВС

Двоє мирних жителів міста Хмельницького загинули і восьмеро дістали поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у п'ятницю вранці, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Станом на зараз відомо про двох загиблих людей та щонайменше вісьмох поранених у Хмельницькому", - написав Клименко в телеграмі у п'ятницю.

Повідомлення проілюстровано відеороликом порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку.

За словами міністра, окупанти вранці атакували інфраструктурні об'єкти в Україні, зруйновано житлові будинки. Під ударами ворога були Запорізька, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька, Львівська та Івано-Франківська області.

"Зараз усі наші служби долучені до ліквідації наслідків атаки. Використовуємо роботизовану техніку на небезпечних ділянках, щоб мінімізувати травмування рятувальників. Кожен громадянин за потреби може звернутися по допомогу до підрозділів ДСНС та Національної поліції", - сказав Клименко.