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09:02 22.03.2024

Нічна ракетна атака була націлена виключно на об'єкти енергоінфраструктури Харківщини

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Нічна ракетна атака була націлена виключно на об'єкти енергоінфраструктури Харківщини

Станом на ранок п'ятниці постраждалих унаслідок нічної масованої ракетної атаки не зафіксовано, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Усі люди перебували в укриттях, своєчасно відреагували на сигнали повітряної тривоги", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що вночі менше ніж за годину ЗС РФ завдали понад 15 ударів ракетами типу С-300 і Х-22.

"Удари було завдано прицільно по підприємствах електрогенерації, підстанціях - це виключно енергетична інфраструктура", - зазначив Синєгубов.

За його словами, до гасіння пожеж, що виникли внаслідок нічної атаки, залучено близько 250 фахівців особового складу та понад 50 одиниць техніки ДСНС, а також пожежний поїзд.

Унаслідок атак Харків залишився без світла, але в місті розгорнуто пункти незламності.

Синєгубов запевнив, що ситуація контрольована.

"Ситуація повністю контрольована. Ми розуміємо, що робити, як робити", - сказав він.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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