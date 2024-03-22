Через ракетну атаку Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту

Запорізька АЕС знову на межі блекауту - під час масованої ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська". Вона з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України. Про це повідомляється в телеграм-каналі НАЕК "Енергоатом".

Наразі ЗАЕС пов'язана з українською енергосистемою лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна", інформують в "Енергоатомі".

Зазначають, що цю лінію нещодавно було відремонтовано силами українських енергетиків, оскільки вона не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.