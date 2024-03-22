МВФ позитивно оцінює процес підготовки до реструктуризації Україною євробондів, але чекає деталей

Процес досягнення реструктуризації зовнішнього комерційного боргу України заслуговує на довіру, проте необхідно завершити технічні обговорення та отримати деталі пропозиції, щоб оцінити її відповідність програмі співробітництва EFF із Міжнародним валютним фондом, повідомила заступник глави місії МВФ в Україні Санаа Надім (Sanaa Nadeem).

"Зараз тривають технічні обговорення. Ми розуміємо, що найближчими тижнями їхня кількість збільшиться, але нам потрібно буде побачити пропозицію або щось на кшталт того, перш ніж мати повне уявлення про те, чи буде це відповідати параметрам програми", - сказала на брифінгу в ніч проти п'ятниці, відповідаючи на запитання про оновлений аналіз стійкості боргу в рамках третього перегляду програми.

Надім також уточнила, що в рамках оновлення з периметра боргу було виключено зобов'язання за єврооблігаціями на $3 млрд, викупленими Росією наприкінці 2014 року, оскільки вони є спірними.

Глава місії Гевін Грей також повідомив, що МВФ уважно стежить за темою російських заморожених активів.

"Але, звісно, МВФ зобов'язаний дотримуватися нейтралітету щодо наших членів, і тому це не та дискусія, в якій ми беремо участь безпосередньо. При цьому, якщо будь-які доходи від російських заморожених активів стануть доступними Україні, МВФ оцінить їхній вплив на бюджет, і ми інтегруємо їх у програму", - зазначив він.

Як повідомлялося, напередодні затвердження МВФ наприкінці березня 2023 року нової чотирирічної програми розширеного фінансування для України EFF на $15,6 млрд Група офіційних кредиторів України ("Паризький клуб") за результатами зустрічі за участю представників МВФ і СБ надала фінансові гарантії для цієї програми. Вони передбачають на період її дії (2023-2027 роки) продовження паузи (standstill) з виплат Україною боргу країнам Групи. Умовою такого відтермінування є аналогічні дії з боку приватних зовнішніх кредиторів України, переважно власників єврооблігацій.

Своєю чергою, Мінфін 24 березня 2023 року заявив, що уряд України на час програми зобов'язується здійснити низку заходів з управління державним зовнішнім боргом, щоб досягти трьох цілей: відновити боргову стійкість; зберегти ліквідність і зменшити дефіцит фінансування і створити необхідні умови для участі комерційного сектору в післявоєнному відновленні.

"Українська влада розгляне кілька альтернативних сценаріїв реалізації необхідного режиму погашення боргу, щоб максимізувати ефективність і успіх процесу, пам'ятаючи про мету відновити доступ України до ринку якомога швидше. Український уряд найняв фінансових і юридичних консультантів для підтримки цього процесу", - зазначив Мінфін.

Згідно із заявою Мінфіну, відомство очікувало початок переговорів із власниками єврооблігацій на $20 млрд про нову реструктуризацію на початку 2024 року, щоб завершити їх не пізніше середини 2024 року.

Днями агентство Reuters повідомило, що зарубіжні власники єврооблігацій України ведуть переговори про формування комітету кредиторів напередодні діалогу про реструктуризацію, який може початися напередодні весняних зборів МВФ, початок яких заплановано на 17 квітня у Вашингтоні.

За словами джерел агентства, наразі ініціатива про об'єднання кредиторів походить від різних сторін: зокрема, Агентство з управління боргом України звернулося до деяких інвесторів із проханням організувати їх як групу кредиторів, повідомили джерела, а з іншого боку, з деякими з найбільших кредиторів країни зв'язалася юридична фірма Weil, яка консультувала кредиторів із питань реструктуризації країни у 2015 році.