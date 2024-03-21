До будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині залучено близько 30 підрядників - Синєгубов

У Харківській області до будівництва оборонних споруд залучено понад 700 осіб і понад 250 одиниць техніки, і їхня кількість зростатиме, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Обсяги (будівництва фортифікаційних споруд - ІФ-У) досить великі. Наші підрядні організації розуміють усю відповідальність. На цьому напряму в нас працює близько 30 організацій, понад 700 осіб уже працює і понад 250 одиниць техніки. І кількість техніки, і кількість працівників буде тільки збільшуватися", - сказав Синєгубов на брифінгу в четвер.

Він зазначив, що головною проблемою при цьому є велика кількість мін і боєприпасів, що не розірвалися, оскільки будівництво фортифікаційних споруд ведеться переважно на територіях, де велися активні бойові дії. За словами Синєгубова, для розмінування цих ділянок залучено 47 саперних розрахунків і 30 розрахунків ДСНС.