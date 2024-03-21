Постачання іноземних компонентів для російських ракет має припинитися - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав цивілізовані країни світу блокувати схеми поставок іноземних компонентів для виробництва ракет у Росії.

Як він наголосив, "кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще не достатні".

"Кожна російська ракета, якою ці нелюди атакують нашу країну, містить компоненти, що вироблені компаніями з інших держав – не Росії. В конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів. У ракеті "Кинджал" не менш ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє. Значна їх частина – це те, що зроблено компаніями вільного світу і через різні "сірі" схеми завозиться в Росію", - заявив Зеленський у відеозверненні.

"Блокувати такі схеми і всіх, хто їх підтримує, - це обов'язково. Потрібно більше санкцій. Потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій", - зазначив президент.

Глава держави подякував державам і лідерам, які вже це роблять, однак наголосив, що тиску на Росію потрібно значно більше.

Він також наголосив, що лише під час сьогоднішнього ранкового обстрілу Києва російськими ракетами було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з іноземних держав.

"Це має припинитися, і у світу є відповідні важелі", - заявив Зеленський.

Президент також подякував усім українським захисникам неба за збиті ракети та зазначив, що дуже важливо давати такий результат ППО - понад 30 збитих ракет.

Крім того, він укотре закликав партнерів надати Україні ППО для захисту людей від російських нападів.