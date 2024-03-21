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21:33 21.03.2024

Поліпшення сполучення, безпеку та стійкість визначено пріоритетами України та ЄС у транспортному діалозі

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Поліпшення сполучення, безпеку та стійкість визначено пріоритетами України та ЄС у транспортному діалозі

Україна і ЄС у транспортному діалозі зосередилися на трьох основних наскрізних пріоритетах: поліпшення сполучення, безпека, стійкість, повідомила глава Генерального директорату Єврокомісії з питань мобільності та транспорту (DG Move) Магда Копчинська за підсумками III засідання високого рівня транспортного діалогу ЄС-Україна, яке відбулося в Києві.

"ЄС і Україна домовилися про зміцнення співпраці та узгодження дій на всіх видах транспорту. Це результат ІІІ засідання", - зазначила Копчинська в соцмережі X у четвер увечері.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури уточнили, що це засідання стало першим за останні п'ять років. Під час нього було обговорено взаємодію в розвитку всіх видів транспорту та модернізації критично важливої транспортної інфраструктури з пріоритетом на мережу TEN-T, розвиток прикордонної інфраструктури, продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС, питання підтримки авіагалузі. Сторони також обговорили необхідність узгодження нормативно-правових актів для підтримки транспортної безпеки та впровадження стійких рішень для міжміської та міської мобільності, ідеться в повідомленні.

Копчинська зазначила, що обговорювали також Український коридор, розвиток Дунайського кластеру, збільшення вантажоперевезень "Укрзалізниці" та "Шляхи солідарності" для підтримки українського імпорту та експорту і цілісності з транспортною системою ЄС.

Вона нагадала, що з часу останньої зустрічі на високому рівні у 2019 році співпраця ЄС та ЄС у сфері транспорту суттєво змінилася: було підписано Угоду про дорожній транспорт, Україна долучилася до Фонду "З'єднуючи Європу" (CEF) та за її участю було переглянуто мережу TEN-T.

"Наша співпраця з Єврокомісією, зокрема DG Move, у питанні транспорту та логістики має визначальний вплив на збільшення обсягів експорту та імпорту між Україною та країнами ЄС. Разом із тим, є багато спільних планів, зокрема в рамках програми CEF, завдяки якій ми плануємо побудувати низку пунктів пропуску на кордоні", - цитує слова Кубракова пресслужба Мінвідновлення.

Він наголосив, що посиленої взаємодії потребує питання продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС - "транспортний безвіз", оскільки воно критично важливе для виживання української економіки.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія висунула пропозицію продовжити угоду про автомобільні перевезення з Україною та Молдовою щонайменше до кінця 2025 року, однак розглядає внесення низки нових пунктів до її тексту.

Україна та ЄС започаткували транспортний діалог у 2017 році. Очікувалося, що він стане майданчиком для контактів на постійній основі керівництва Мінінфраструктури та представниками ЄС з метою підтримки реформ в інфраструктурі.

 

 

 

Теги: #транспорт #єс #діалог

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