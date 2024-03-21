Зеленський закликав лідерів країн ЄС допомогти захистити українські міста

Наявних в Україні систем ППО недостатньо, щоб захистити територію країни, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи в четвер по відеозв'язку на засіданні Євроради.

"І справа не в сотнях систем, а в досяжній кількості - для захисту всієї території України. Ви всі знаєте, які кроки необхідно зробити. Я закликаю вас допомогти захистити наші міста - Харків, Суми, Дніпро, Одесу, Херсон та інші", - заявив він.

"Нам потрібно змусити Путіна програти битву за українське небо, а якщо він це зробить - то втратить і землю", - зазначив Зеленський.

Він подякував за створення Фонду допомоги Україні обсягом 5 мільярдів євро та за підтримку ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для наших солдатів.

"На жаль, використання нашими солдатами артилерії на передовій є принизливим для Європи в тому сенсі, що Європа може дати більше. І зараз вкрай важливо це довести", - зазначив Зеленський.

За словами президента, "не слід передбачати, що Путін готує для країн Балтії чи інших частин Європи, якщо ми зможемо знищити його агресивний потенціал зараз".

"Я сподіваюся, що ми всі можемо погодитися з тим, що наша Європа потребує реальної оборонної самодостатності. Цього можна домогтися тільки за рахунок збільшення виробництва зброї та боєприпасів на континенті... Будь ласка, не втрачайте час, необхідний для активації оборонного виробництва", - закликав він лідерів країн Європи.

Президент України також запропонував "інвестувати в наше виробництво дронів - одного з ключових видів зброї в сучасній війні".

"Потенціал нашого виробництва дронів достатній. І для реалізації цього потенціалу на передовій необхідне достатнє фінансування. Усе, що ми створюємо для захисту України, буде також працювати і для захисту всієї нашої Європи", - сказав Зеленський.

За його словами, "питання торгівлі - зокрема, продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС - стосується не просто певних товарів, а здатності протистояти російській агресії. Будь-яка втрата в торгівлі - це втрата ресурсу, який зупиняє Росію".

"Наше зерно важливе для південної частини ЄС, а саме для аграрного сектору Іспанії та Італії. Наш цукор потрібен румунському ринку. Аналогічні факти можна відзначити і за іншими категоріями товарів. За минулий рік ми робили і робимо все, щоб відновити нормальний обсяг нашого продовольчого експорту з портів Одеси, а також через Дунайський регіон і порти Румунії. Україна вкотре стала донором продовольчої безпеки для наших традиційних експортних напрямків - Північної Африки та Азії", - сказав президент.

Водночас, зазначив він, російський доступ на європейський сільськогосподарський ринок, як і раніше, необмежений. "А коли українське зерно викидають на дороги або залізничні колії, в Європу, як і раніше, везуть російську продукцію, а також товари з підконтрольної Путіну Білорусі. Ще більш несправедливо, коли хтось намагається зруйнувати систематичні торговельні рішення, які застосовувалися роками і працюють на благо всієї Європи. Спроби торгового сепаратизму всередині Європи послаблюють весь континент", - сказав Зеленський.

На його думку, схвалення переговорної бази ЄС з Україною "могло б надати велику підтримку нашому народові й надіслати правильний сигнал усій Європі після виборів до Європарламенту в червні".

Зеленський заявив, що Україна цього року "повинна використовувати російські активи для захисту і відновлення життя в Україні, яке руйнує агресор. Це справедливо тільки тоді, коли і прибуток від російських активів, і самі активи слугуватимуть відновленню України після військових дій, підтримці України і, частково, придбанню зброї, щоб зупинити терор".