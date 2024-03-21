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19:57 21.03.2024

Унаслідок ракетної атаки в Київській області пошкоджено 69 приватних будинків, уточнили в ОВА

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Унаслідок ракетної атаки в Київській області пошкоджено 69 приватних будинків, уточнили в ОВА

За уточненою інформацією, внаслідок ранкової ракетної атаки в Київській області пошкоджено 69 приватних будинків, низку квартир у 5 багатоповерхових будинках, 11 нежитлових об'єктів, повідомляє голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Збільшилася кількість пошкоджених об'єктів. Наразі це 69 приватних будинків. У більшості з них частково вибиті вікна, посічені двері, дахи та стіни. Є також майже повністю зруйновані будинки. Пошкоджено низку квартир у 5 багатоповерхівках області", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Крім цього, через падіння уламків в області пошкоджено фасади, вікна, огорожі 2 ліцеїв. Заняття в цих навчальних закладах проводитимуться онлайн. Також пошкоджено 14 транспортних засобів та 11 нежитлових об'єктів, серед них - медлабораторія, паркани, гаражі, господарські приміщення.

Очільник ОВА повідомив, що медики оперативно прооперували одну з постраждалих, її стан стабільний, середньої тяжкості. Іншим трьом постраждалим було надано медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованої ракетної атаки в Київській області постраждали 4 людини, одну з них госпіталізовано, є руйнування і пожежі в чотирьох районах області - пошкоджено понад 40 приватних житлових будинків, 2 багатоповерхівки, 12 автомобілів.

 

 

 

Теги: #атака #київська #ова

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