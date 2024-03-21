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18:26 21.03.2024

Представник ЄС: Для України важливо побудувати стійку демократію та стабільні інститути, плюралізм думок - важлива складова процесу

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Представник ЄС: Для України важливо побудувати стійку демократію та стабільні інститути, плюралізм думок - важлива складова процесу

Система стримувань і противаг важлива для побудови демократії навіть в умовах війни, заявив тимчасовий повірений у справах, радник-посланник і заступник голови представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло.

Під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", Дюфло зазначив, що демократія - це стабільні інституції, верховенство права, повага й захист меншин.

"Я думаю, що в цьому реченні кожне слово має значення. Україна продемонструвала свою демократичну ДНК, і підписання Угоди про асоціацію з ЄС було частиною цього прояву. Саме тому Росія ненавидить Україну. Не лише через Майдан, а й через Угоду про асоціацію", - заявив він.

За словами представника ЄС, коли ми говоримо про сталість інституцій і демократії в країні, "насамперед ідеться про потужні системи стримувань і противаг, причому незалежно від періоду: чи перебуваємо ми в мирному часі, чи в період війни".

"Вони залишаються керівними принципами, які необхідно прийняти, яких слід дотримуватися, оскільки ми здійснюємо процес вступу до ЄС під час війни", - наголосив Дюфло.

За його словами, на сьогодні немає жодного способу, щоб оцінку процесу приєднання України до ЄС могло бути змінено через певні обставини.

"Звісно, ми можемо детально розповісти про те, як гарантувати правильне функціонування цих інституцій за дуже виняткових і неправильних обставин. Але головне зараз - зберігати полярність, плюралізм думок. Це діалог, внутрішньополітична дискусія", - заявив радник-посланник.

21-22 березня відбувається 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!".

Теги: #яценюк #відкрий_україну #кбф #дюфло

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