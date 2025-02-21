Політика

16:14 21.02.2025

Київський безпековий форум о 17:00 розпочне трансляцію спеціальної події до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

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21 лютого о 17.00 Київський безпековий форум розпочне трансляцію спеціальної події, яка  присвячена третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

У заході візьмуть участь Член Ради Безпеки КБФ, Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, Директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках Генерал Девід ПЕТРЕУС; Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна МАТЕРНОВА; Старший представник НАТО – Глава Представництва НАТО в Україні Патрік ТЕРНЕР; Посол Канади в Україні Наталка ЦМОЦЬ; Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній ЯЦЕНЮК.

Пряма трансляція розпочнеться 21 березня об 17:00:
 

Київський Безпековий Форум – провідна платформа для обговорення питань війни і миру, національної та світової безпеки.

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Теги: #відкрий_україну #кбф #яценюк

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