Київський безпековий форум о 17:00 розпочне трансляцію спеціальної події до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

21 лютого о 17.00 Київський безпековий форум розпочне трансляцію спеціальної події, яка присвячена третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

У заході візьмуть участь Член Ради Безпеки КБФ, Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, Директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках Генерал Девід ПЕТРЕУС; Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна МАТЕРНОВА; Старший представник НАТО – Глава Представництва НАТО в Україні Патрік ТЕРНЕР; Посол Канади в Україні Наталка ЦМОЦЬ; Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній ЯЦЕНЮК.

Пряма трансляція розпочнеться 21 березня об 17:00:



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