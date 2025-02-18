КБФ проведе спеціальну подію, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

У п’ятницю, 21 лютого, о 17:00, Київський Безпековий Форум проведе спеціальну подію присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У заході візьмуть участь Член Ради Безпеки КБФ, командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках Генерал Девід ПЕТРЕУС; посол Європейського Союзу в Україні Катаріна МАТЕРНОВА; старший представник НАТО – глава Представництва НАТО в Україні Патрік ТЕРНЕР; посол Канади в Україні Наталка ЦМОЦЬ; голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній ЯЦЕНЮК.

Форма для акредитації ЗМІ.

Підтвердження акредитації буде надіслано на e-mail, який вказано при реєстрації. Звертаємо увагу, що тільки підтверджені представники медіа зможуть бути присутні на Форумі.

Місце проведення заходу буде повідомлене разом із підтвердженням акредитації.

Акредитація завершується у п’ятницю, 21 лютого, о 12:00.

Інформаційні партнери КБФ: Еспресо, Телеграф, Defense Express, Цензор.НЕТ, ТВА, Гордон, Інтерфакс-Україна, Главком, Ukraine World, Медіацентр Україна, Український кризовий медіа-центр, "День", INDEX.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.