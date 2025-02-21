ЄС має звернутися до США надати Україні лендліз - Яценюк

Експрем'єр України (2014-2016), ексспікер Верховної Ради (2007-2008), голова Київського безпекового форуму (КБФ) Арсеній Яценюк вважає, що Україна терміново потребує резолюцію Європарламенту щодо підтримки Євросоюзом України, збільшення бюджету на військові закупки та довгострокового безпекового пакету для України.

Відповідно, ЄС має звернутися до США надати таку саму допомогу й надати лендліз для України. Крім того, треба звернутися до США не скорочувати їхні видатки на оборону, підкреслив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час спеціальної події КБФ 21 лютого.

"Треба сказати - ми готові купувати вашу американську зброю, але тільки якщо ви надасте лендліз для України. Ми готові підвищувати свої оборонні видатки, якщо ви зробите те саме. Це обопільний процес", - заявив Яценюк.

Ще одне питання - це російські активи, приблизно 300 мільярдів російських активів знаходяться не у Сполучених Штатах, а в ЄС, ці кошти можна використати на оборонні закупки для України, підкреслив Арсеній Яценюк.

"Європа має конфіскувати ці активи й сказати американському президенту: ми зробили свою частину справи, тепер ваша черга, зробіть те саме з 5 мільярдами доларів російських активів у США", - сказав він.

Ще одне важливе питання - це санкції: "ЄС має лідирувати в цьому процесі і ввести вторинні санкції проти тих, хто обходить санкційну політику ЄС та Сполучених Штатів. Таким чином, ЄС буде в змозі сказати адміністрації США: ми зробили свою роботу, зробіть те саме".