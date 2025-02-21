Політика

22:36 21.02.2025

ЄС має звернутися до США надати Україні лендліз - Яценюк

2 хв читати

Експрем'єр України (2014-2016), ексспікер Верховної Ради (2007-2008), голова Київського безпекового форуму (КБФ) Арсеній Яценюк вважає,  що  Україна терміново потребує резолюцію Європарламенту щодо  підтримки Євросоюзом України, збільшення бюджету на військові закупки та довгострокового безпекового пакету для України.

Відповідно, ЄС має звернутися до США надати таку саму допомогу й надати лендліз для України. Крім того, треба звернутися до США не скорочувати їхні видатки на оборону, підкреслив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час спеціальної події КБФ 21 лютого.

"Треба сказати - ми готові купувати вашу американську зброю, але тільки якщо ви надасте лендліз для України. Ми готові підвищувати свої оборонні видатки, якщо ви зробите те саме. Це обопільний процес", - заявив Яценюк.

Ще одне питання - це російські активи, приблизно 300 мільярдів російських активів знаходяться не у Сполучених Штатах, а в ЄС, ці кошти можна використати на оборонні закупки для України, підкреслив Арсеній Яценюк.

"Європа має конфіскувати ці активи й сказати американському президенту: ми зробили свою частину справи, тепер ваша черга, зробіть те саме з 5 мільярдами доларів російських активів у США", - сказав він.

Ще одне важливе питання - це санкції: "ЄС має лідирувати в цьому процесі і ввести вторинні санкції проти тих, хто обходить санкційну політику ЄС та Сполучених Штатів. Таким чином, ЄС буде в змозі сказати адміністрації США: ми зробили свою роботу, зробіть те саме".

 

Теги: #відкрий_україну #лендліз #кбф #яценюк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:48 21.02.2025
Рада має ухвалити резолюцію про вибори через пів року після мирної угоди, вважає Яценюк

Рада має ухвалити резолюцію про вибори через пів року після мирної угоди, вважає Яценюк

19:43 21.02.2025
Майбутнє України в Європі необхідне для відсічі агресії РФ – посол ЄС Матернова

Майбутнє України в Європі необхідне для відсічі агресії РФ – посол ЄС Матернова

19:35 21.02.2025
У США існує двопартійний консенсус щодо необхідності продовження підтримки України – ексдиректор ЦРУ Петреус

У США існує двопартійний консенсус щодо необхідності продовження підтримки України – ексдиректор ЦРУ Петреус

19:09 21.02.2025
Можуть бути ефективні гарантії безпеки, коли Європа і США працюють разом - старший представник НАТО в Україні

Можуть бути ефективні гарантії безпеки, коли Європа і США працюють разом - старший представник НАТО в Україні

18:30 21.02.2025
Санкції проти РФ та неможливість їх обходу повинні залишатися в нашому пріоритеті - посол Канади

Санкції проти РФ та неможливість їх обходу повинні залишатися в нашому пріоритеті - посол Канади

16:14 21.02.2025
Київський безпековий форум о 17:00 розпочне трансляцію спеціальної події до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Київський безпековий форум о 17:00 розпочне трансляцію спеціальної події до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

09:00 20.02.2025
21 лютого відбудеться спеціальна подія Київського безпекового форуму

21 лютого відбудеться спеціальна подія Київського безпекового форуму

17:05 18.02.2025
КБФ проведе спеціальну подію, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

КБФ проведе спеціальну подію, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

22:01 10.02.2025
Республіканець Вілсон внесе в Конгрес в понеділок закон про ленд-ліз, щоб надавати Україні зброю

Республіканець Вілсон внесе в Конгрес в понеділок закон про ленд-ліз, щоб надавати Україні зброю

23:04 01.11.2024
Відповіддю на безпрецедентну агресію має бути безпрецедентна підтримка - заступник посла Італії в Україні

Відповіддю на безпрецедентну агресію має бути безпрецедентна підтримка - заступник посла Італії в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія спростовує інформацію про нібито запропоновану Україні угоду щодо критичних мінералів

Кошта проведе відеоконференцію з лідерами ЄС, щоб напередодні спецсаміту заслухати Макрона про його зустріч із Трампом

Вибори президента України відбудуться після закінчення війни - заява Ради

ЄС запропонував Україні свою угоду щодо критичних мінералів

Президент Фінляндії закликав Європу сформувати спільний план для переговорів з РФ

ОСТАННЄ

Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

УВКБ ООН за зиму допомогло більш ніж 250 тис. українців - Верещук

Велика Британія планує на 2 березня зустріч європейських лідерів для обговорення України та оборони - ЗМІ

Президент Польщі заявив про готовність прийняти американський військовий контингент із Німеччини

Єврокомісія спростовує інформацію про нібито запропоновану Україні угоду щодо критичних мінералів

Рада не підтримала пропозицію викликати Свириденко для пояснення ситуації з угодою щодо рідкісноземельних металів

Мережко: важливо, що резолюція РБ ООН не містить проросійських наративів

Кошта проведе відеоконференцію з лідерами ЄС, щоб напередодні спецсаміту заслухати Макрона про його зустріч із Трампом

Вучич назвав голосування щодо української резолюції в ГА ООН помилковим, варто було утриматися

Експрем'єр Великої Британії Джонсон бачить позитивні моменти у потенційній американо-українській угоді щодо рідкісноземельних металів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА