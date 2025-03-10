Події

14:32 10.03.2025

У Хмельницькому заарештували двох чоловіків, які напали на працівника ТЦК

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Двоє громадян, які перебували в розшуку, під час перевірки документів у Хмельницькому вчинили фізичний опір та напали на офіцера Сухопутних військ Збройних сил України, завдавши йому численних тілесних ушкоджень, повідомляє Хмельницький обласний ТЦК та СП у Facebook в понеділок.

Чоловіків арештували, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. "Правопорушників затримано та передано до правоохоронних органів, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Постраждалому військовослужбовцю надано медичну допомогу. Загрози його життю немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці ТЦК виконують свої обов’язки в умовах воєнного стану, і будь-який опір чи перешкоджання їхній роботі тягне за собою кримінальну відповідальність.

Теги: #тцк #хмельницький

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