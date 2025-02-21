Політика

19:09 21.02.2025

Можуть бути ефективні гарантії безпеки, коли Європа і США працюють разом - старший представник НАТО в Україні

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Можуть бути ефективні гарантії безпеки, коли Європа і США працюють разом - старший представник НАТО в Україні
Фото: https://www.nato.int/

Союзники НАТО колективно сприяють встановленню справедливого і тривалого миру в Україні, для цього потрібні гарантії безпеки, заявив старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер.

Під час спеціальної події Київського безпекового форуму, організованого фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», Тернер нагадав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав збільшити допомогу, щоб покращити позицію Україну на полі бою, а отже - і за столом переговорів.

«Союзники НАТО колективно сприяють встановленню справедливого і тривалого миру, і це було абсолютно ясно під час цілої низки зустрічей, які відбулися в Брюсселі та інших місцях протягом останніх днів. Партнери хочуть бути впевнені, що не може бути ніякого повторного нападу Росії на Україну або нападу на територію НАТО», - зазначив Тернер.

Зокрема він привів слова Генсека НАТО, що «не повинно бути ніякої Мінська-3», а має бути міцний і тривалий мир.

«І це послання США, європейських членів Альянсу, і це спільне послання впродовж останніх днів», - підкреслив старший представник НАТО.

Крім того, він зазначив, що НАТО минулого року надали військову допомогу Україні на трохи більше 50 мільярдів євро. Зокрема, 40% - від США, 60% - від Канади та Європи, нагадав Тернер.

Також він додав, що США закликають європейських союзників активізувати свої зусилля, зокрема, щодо безпеки в Європі, щодо оборонних витрат на підтримку України, гарантій безпеки і щодо «справедливого розподілу тягаря».

«Безпека не може бути гарантована лише одним або двома країнами, але європейські союзники повинні і можуть зробити крок вперед і взяти на себе більший тягар і більшу частину відповідальності. Ми усі хочемо бачити безпечне і процвітаюче майбутнє для цієї великої країни і для всього світу в цілому», - наголосив Тернер.

Теги: #нато #безпека #україна #позиція #відкрий_україну #тернер #кбф #яценюк

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