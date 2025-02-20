21 лютого відбудеться спеціальна подія Київського безпекового форуму

У п’ятницю, 21 лютого, о 17:00, Київський безпековий форум проведе спеціальну подію присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У заході візьмуть участь Член Ради Безпеки КБФ, Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, Директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках Генерал Девід ПЕТРЕУС; Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна МАТЕРНОВА; Старший представник НАТО – Глава Представництва НАТО в Україні Патрік ТЕРНЕР; Посол Канади в Україні Наталка ЦМОЦЬ; Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній ЯЦЕНЮК.

Пряма трансляція розпочнеться 21 березня об 17:00 на ресурсах КБФ і наших медіапартнерів:

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