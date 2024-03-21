Яценюк закликав спікера Конгресу США дати зелене світло допомозі Україні

Ухвалення Конгресом США пакета допомоги для України - це шлях для відновлення позиції США як лідера вільного світу, заявив голова Київського безпекового форуму (КБФ), прем'єр-міністр України у 2014-2016 рр. Арсеній Яценюк.

Під час 16-го щорічного КБФ у Києві він наголосив, що отримання цієї допомоги – "це одне з найважливіших питань нині для українського народу: для його виживання".

"Мій меседж Конгресу Сполучених Штатів й особисто спікеру Майку Джонсону. Я теж був спікером. Пане спікере, світ дивиться на вас. Ви - вірний християнин, пане спікере, отже, Господь також на вас дивиться. Дивиться український народ - ті, хто віддає своє життя", - сказав Яценюк.

Він зазначив, що Україна має дуже потужну двопартійну підтримку у Конгресі США: "Тож дайте зелене світло", - звернувся він до спікера Джонсона.

"Це шлях, як відновити лідерську позицію США як реального лідера вільного світу. І як допомогти Україні та врятувати її", - наголосив Яценюк.

21-22 березня відбувається 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!".