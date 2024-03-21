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15:30 21.03.2024

Зеленський обговорив з прем'єром Греції посилення української ППО

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Зеленський обговорив з прем'єром Греції посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер телефонну розмову з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

"Говорили про виконання домовленостей, досягнутих під час його нещодавнього візиту в Україну, щодо продовження оборонного співробітництва, зокрема посилення української ППО", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Як він наголосив, у необхідності надійного захисту неба прем'єр-міністр Греції переконався ще в Одесі 6 березня.

Зеленський також поінформував Міцотакіса про наслідки ранкового російського ракетного удару по Києву.

Крім цього, сторони домовилися прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою в рамках Вільнюської декларації G7.

Як повідомлялося, 6 березня під час робочого візиту президента України та прем'єр-міністра Греції до Одеси російська армія завдала ракетного удару по одеському порту.

Теги: #зеленський #міцотакіс

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