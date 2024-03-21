Події

14:31 21.03.2024

На Вінниччині від отруєння чадним газом загинула п'ятирічна дитина - ДСНС

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У Вінницькій області від отруєння чадним газом загинула п'ятирічна дитина, трьох дорослих госпіталізовано, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Вінниччина: від отруєння чадним газом загинула 5-річна дитина. Ще три жінки: 28-річна мати, 76-річна бабуся та 52-річна тітка госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у четвер.

Як повідомляється, подія сталася у приватному будинку у смт Літин. За попередньою інформацією, причиною трагедії стало мимовільне втручання в систему видалення газів, що відпрацювали.

"Чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатний призвести до біди за лічені хвилини. Може утворюватися через неправильну експлуатацію опалювальних приладів або недостатню вентиляцію. Ваша безпека у ваших руках! Встановіть датчики чадного газу", - наголошують у ДСНС.

Теги: #загибель #дитина #чадний_газ #вінницька_область

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