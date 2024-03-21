Події

13:14 21.03.2024

Міністр оборони Естонії в Києві оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

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Міністр оборони Естонії в Києві оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур під час візиту до Києва оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, що передбачає артилерійські снаряди.

"Міністр оборони Ганно Певкур оголосив сьогодні в Києві, що Естонія відправить черговий пакет військової допомоги Україні", - повідомляє Міноборони Естонії в соцмережі Х.

Новий пакет передбачає артилерійські боєприпаси, які вкрай необхідні Україні для протидії російській агресії. 

Теги: #україна #естонія #військова_допомога

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