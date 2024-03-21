Події

12:23 21.03.2024

Голова Військового комітету НАТО в Києві: Мій візит свідчить, що НАТО та Україна зараз ближчі, ніж будь-коли

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Голова Військового комітету НАТО в Києві: Мій візит свідчить, що НАТО та Україна зараз ближчі, ніж будь-коли

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер, який прибув до Києва, назвав свій візит свідченням того, що Україна і НАТО "зараз ближче, ніж будь-коли".

"Я вдячний за можливість особисто відвідати Україну і зустрітися з вашим політичним і військовим керівництвом. Це дає мені змогу висловити глибоку повагу до мужності та сили, які ви проявляєте і на полі бою, і за його межами. Мій візит - перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення, - свідчить про те, що НАТО і Україна зараз ближче, ніж будь-коли", - сказав Бауер під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

За словами Бауера, "з кожним днем ми стаємо ближчими, більш сумісними, більш взаємопов'язаними".

Теги: #нато #україна #бауер

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