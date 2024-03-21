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12:11 21.03.2024

Війська РФ продовжують активні бойові дії в Донецькій області, прагнучи взяти під контроль Орлівку, Тоненьке, Первомайське і Невельське - британська розвідка

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Війська РФ продовжують активні бойові дії в Донецькій області, прагнучи взяти під контроль Орлівку, Тоненьке, Первомайське і Невельське - британська розвідка

Армія РФ продовжує активні бойові дії в Донецькій області, домагаючись незначних успіхів - під загрозою взяття під контроль окупаційними військами перебувають Орлівка, Тоненьке, Первомайське і Невельське, вважають у британській розвідці.

"Російські війська продовжують вести активні бойові дії в Донецькій області на сході України, домагаючись незначних успіхів. Вони намагаються розширити зони контролю на північний захід від міста Донецька і, найімовірніше, ведуть боротьбу за низку сіл, включно з Орлівкою, Тоненьким, Первомайським і Невельським", - йдеться у звіті, оприлюдненому в четвер у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Водночас британські військові фахівці констатують, що "останніми тижнями просування російських військ сповільнилося, що, ймовірно, частково пов'язано з тяжкими втратами, яких вони зазнали під час авдіївської кампанії".

Однак також наголошується на нестабільності ситуації - "нестача особового складу і боєприпасів обмежує здатність українських військ тримати позиції".

Теги: #фронт #донецька_область #британська_розвідка

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