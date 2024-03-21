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09:01 21.03.2024

Австралія і Британія уклали новий договір про оборону і безпеку, мають намір разом тренувати українських військових

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Австралія і Британія уклали новий договір про оборону і безпеку, мають намір разом тренувати українських військових

Міністри оборони Австралії та Великої Британії Річард Марлес і Грант Шаппс підписали оборонну угоду, яка має допомогти країнам разом реагувати на актуальні виклики.

"Сьогодні Річард Марлес і міністр оборони Сполученого Королівства Ґрант Шаппс підписали угоду про співпрацю у сфері оборони та безпеки, оновивши партнерство для вирішення сучасних завдань", - йдеться в заяві на сайті Міноборони Австралії.

За даними Associated Press, угода покликана полегшити спільну роботу збройних сил двох країн на території одна одної; це положення передбачає спільну підготовку українських військ у Великій Британії.

Крім того, Шаппс і Марлес підтвердили готовність продовжувати співпрацю з нарощування потенціалу, "зокрема у форматі AUKUS". У вересні 2021 року США, Австралія та Велика Британія оголосили про створення тристороннього партнерства в сфері безпеки - AUKUS.

"Я думаю, одним із найважливіших елементів договору є те, що в ньому описується механізм, за допомогою якого ми проводитимемо консультації в разі, якщо одна з країн опиниться під загрозою", - зазначив Шаппс.

Договір також передбачає більш тісну співпрацю в сфері ведення війни під водою, розмінування морів, науки і технологій.

Угоду підписали за підсумками щорічних переговорів Австралії та Великої Британії на рівні міністрів оборони.

 

 

Теги: #британія #австралія #безпекова_угода

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