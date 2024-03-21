Події

08:56 21.03.2024

У Львові в трьох ДТП зіткнулися близько 25 автомобілів

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У Львові в трьох ДТП зіткнулися близько 25 автомобілів

Близько 25 автомобілів зіткнулися в трьох ДТП на Скнилівському мосту у Львові, повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області.

"На Скнилівському мосту сталися 3 ДТП, зіткнулися близько 25 автомобілів", - повідомили у пресслужбі.

На момент аварій рух організували в реверсному режимі однією з шести смуг.

Пізніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що рух відбувається в обмеженому режимі, об'їзд організовано через сусідні вулиці, а громадський транспорт відновив роботу за своїми маршрутами, але автобуси йдуть Скнилівським мостом із затримкою.

Сьогодні вранці у Львові дуже сильний туман.

 

 

Теги: #дтп #львів

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