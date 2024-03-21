За добу на Харківщині п’ятеро загиблих, дев’ять постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

Із 9 мирних жителів, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу Харкова в середу вдень, 7 госпіталізовано, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 13:00 здійснено ворожий ракетний обстріл м. Харкова, влучання у виробниче підприємство. Також пошкоджено складські приміщення, автомобіль, багатоповерхівку.

9 осіб постраждали: з них 7 госпіталізовано, 1 від госпіталізації відмовився, 1 людина на амбулаторному лікуванні. 5 людей загинули", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що внаслідок ракетних ударів по Барвінковому в середу пізно ввечері було пошкоджено адміністративну будівлю, обладнання та лінію високовольтного дроту. 42-річний чоловік отримав травми, але госпіталізація йому не знадобилася.

Крім того, минулої доби Вовчанськ двічі зазнав ворожих обстрілів. У результаті пошкоджено приватні будинки та автомобіль. Унаслідок обстрілу Козачої Лопані пошкоджено приватний будинок, у Дворічній - автомобіль. У Подолах обстріл спровокував пожежу: горів дах будинку та господарська споруда на площі. Постраждалих не зафіксовано.